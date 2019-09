Fahrgeräusch kommt Polizei verdächtig vor

Bei der Kontrolle eines hubraumstarken BMW am Mittwochmittag durch eine Streife der Verkehrspolizei stellte sich heraus, dass an der Abgasanlage Partikelfilter und Katalysator ausgebaut waren. Der 21-jährige Fahrer war den Beamten zuvor wegen des recht lauten Fahrgeräusches seines Boliden aufgefallen. Da der BMW wegen der Umbauten nun steuerlich völlig anders zu beurteilen und die Zulassung des Fahrzeugs erloschen ist, wird gegen den Fahrer eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen Steuer- und Zulassungsvorschriften erstattet.

Zwei Frauen werden handgreiflich Am Mittwochabend gegen 20 Uhr griffen zwei Frauen im Alter von 19 und 45 Jahren in einem Stadtbus eine junge Frau an. Die beiden Frauen, vermutlich Mutter und Tochter, waren beide ca. 175 cm groß und sprachen Deutsch mit russischem Akzent. Sie packten die 34-jährige Frau an den Armen und zerrten sie aus dem Bus. Davor schlugen sie die junge Frau noch, beleidigten sie und zogen sie auch noch an den Haaren, bevor sie flüchteten. Die Polizei , Telefon 0951/9129-210, sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Angreiferinnen geben können. pol