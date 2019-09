Fahrgemeinschaft zur Demonstration

Am Freitag, 20. September, findet in Haßfurt zur bundesweiten Aktion "Zusammen mit ‚Fridays for Future‘ auf die Straße" eine Demonstration statt. Start ist um 11.30 Uhr am Unteren Turm. Der Bund Naturschutz unterstützt die Aktion und trifft sich zur Bildung von Fahrgemeinschaften in Ebern. Hier geht es am Realschulparkplatz um 10.30 Uhr los. Weitere Informationen sind über E-Mail unter vorstand@bund-naturschutz-ebern.de erhältlich. Seit Wochen streiken Schüler und Jugendliche weltweit für ihre Zukunft. Nun sind die Erwachsenen aufgerufen, sich dem Protest anzuschließen und zu unterstützen. Damit soll die Politik unter Zugzwang gesetzt werden, da gerade an diesem Tag die Bundesregierung über die nächsten Schritte in der Klimapolitik entscheidet. Neben dem Bund Naturschutz unterstützen auch das evangelische Dekanat Rügheim (siehe Seite 18) und die SPD im Kreis Haßberge die Aktion der Schüler zum Klimaschutz. red