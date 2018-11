Eine öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates findet am Dienstag, 27. November, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit der Änderung des Bebauungsplans Am Eidig in Ebensfeld sowie mit der Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung. Ein weiteres Thema sind die Fahrgastzahlen des Bürgerbusses. red