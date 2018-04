Fahrgast verletzt sich bei Bremsmanöver

Am Spätnachmittag des Dienstags musste ein Stadtbusfahrer in der Pödeldorfer Straße sein Fahrzeug stark abbremsen, um den Aufprall mit einer Autofahrerin zu verhindern, die dort in einer Einfahrt ihren Wagen wendete und wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Durch das Bremsmanöver wurde ein Fahrgast leicht verletzt; der junge Mann musste mit Prellungen und einer möglichen Fraktur ins Krankenhaus.