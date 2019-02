Fahrgast greift Busfahrer an

Während der Fahrt hat ein Fahrgast in der Nacht zum Dienstag gegen 0.30 Uhr den am Steuer sitzenden Busfahrer attackiert. Der Bus befuhr dabei die übliche Route über die Schallershofer Straße. Der Täter, ein 53-jähriger Mann, verlangte vom Fahrer offenbar, direkt bis vor die abseits der Strecke gelegene Haustüre gefahren zu werden. Als der Forderung des Mannes widersprochen wurde, geriet der Fahrgast in Rage. Der 53-Jährige schlug dem Lenker des Busses ins Gesicht. Der 51-jährige Busfahrer wurde leicht verletzt. Nach polizeilichen Erkenntnissen kam es aufgrund des Vorfalls zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Der Schläger wurde von den alarmierten Polizisten noch vor Ort angetroffen. Dieser war mit annähernd zwei Promille erheblich alkoholisiert. Gegen den 53-jährigen Erlanger wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.