Der 26-jährige Fahrer eines Anhängergespannes, der am Mittwochvormittag in Gremsdorf kontrolliert wurde, konnte für das Gespann, das laut den Fahrzeugdaten deutlich über 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse hatte, nur einen Führerschein der Klasse B vorweisen. Nötig wäre in diesem Fall mit über fünf Tonnen die Klasse BE gewesen.