Fahrerin verletzt sich bei Frontalzusammenstoß

Heftig gekracht hat es am Mittwochnachmittag auf der B 303 zwischen Sonnefeld und Weidhausen. Wie die Polizeiinspektion Neustadt berichtet, fuhr eine 28-jährige Frau aus dem Landkreis Coburg auf der Bundesstraße von Coburg in Richtung Kronach und wollte an der Abzweigung zur Staatsstraße 2191 nach links in Richtung Sonnefeld abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Seat eines 19-Jährigen aus dem Landkreis Lichtenfels. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Pkw frontal gegeneinander. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und beide Fahrzeuge total beschädigt. Der Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mindestens 40 000 Euro geschätzt. pol