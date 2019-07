Fahrerin verhielt sich auffällig

In der Nacht auf Sonntag fiel einem Passanten am Kurpark ein beschädigter Daimler Benz auf, woraufhin der Mann die Polizei verständigte. Als die Streifenbesatzung an dem Fahrzeug eintraf, bemerkten die Beamten gleich, dass mit der 39-jährigen Fahrerin aus dem Raum Coburg etwas nicht stimmte. Auf Befragen räumte die Frau ein, dass sie Betäubungsmittel konsumiert hatte. Zudem habe sie die Beschädigung an ihrem Daimler mit der Nutzung ihres Mobiltelefons rechtfertigen wollen. Am Vorderrad des Pkw entstand der Schaden in Höhe von rund 100 Euro vermutlich, als der Bordstein touchiert wurde. Die Unfallfahrerin muss sich nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte verantworten. Die Weiterfahrt wurde in der Nacht durch die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels unterbunden. pol