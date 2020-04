Fahrerin leicht verletzt

Eine junge Frau ist am Montagnachmittag bei einen Unfall leicht verletzt worden. Sie war auf der Kreisstraße 4 von Ramsthal kommend in Fahrtrichtung Euerdorf unterwegs. Nachdem sie verkehrsbedingt bremsen musste, verlor sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihren Pkw. Die 21-Jährige kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend im Straßengraben. Im Laufe der Unfallaufnahme klagte die junge Frau mehrfach über Rückenschmerzen, weshalb sie vorsorglich in das Krankenhaus nach Bad Kissingen gebracht wurde. Da der verunglückte Pkw nicht mehr fahrtauglich war, musste er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Euerdorf übernahmen vor Ort die Verkehrsregelung und banden die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. pol