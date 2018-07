Fahrerin findet Auto zerkratzt vor

pol



Ein unbekannter Täter hat die Beifahrertür eines schwarzen Audi Cabriolet zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Die Eigentümerin des Autos brachte die Sachbeschädigung am Freitag in der Hammelburger Polizeiinspektion zur Anzeige. Der Pkw war zwischen Donnerstag, 28. Juni, 18.30 Uhr, und Freitag, 29. Juni, 14.30 Uhr in der Kissinger Straße und später auf dem Bleichrasen geparkt.