Fahrerflucht begangen hat ein unbekannter Fahrer am Montag, zwischen 18.10 Uhr bis 18.35 Uhr, auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes im Wolfsgraben.Eine 64-Jährige hatte ihren schwarzen Golf dort abgestellt. Als sie zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange und am Radkasten fest. Die Reparatur wird rund 500 Euro kosten, schätzt die Polizei. Zeugen melden sich unter Tel.: 0971/714 90. pol