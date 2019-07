Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag am Parkplatz vor der TV-Halle Fahrerflucht begangen. Er ist gegen einen Opel Zafira gestoßen, der dort ab 13 Uhr parkte. Dabei wurde die hintere Stoßstange verkratzt. Wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken muss ein anderes Fahrzeug dort angestoßen sein, so die Polizei. Sie hofft jetzt auf Zeugen, die sich unter Tel.: 09741/ 6060 melden. pol