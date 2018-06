Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen

pol



Gleich in zwei Fällen sucht die Polizei Zeugen , die am Dienstag, 19. Juni, in Bad Brückenau einen Unfall beobachtet haben. Am Vormittag hat ein Unbekannter am Sinntor einen schwarzen BMW angefahren und stark beschädigt. Die Reparatur wird etwa 1500 Euro kosten. Am Nachmittag hat ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Sparkassenstraße an einem orangefarbenen VW Polo 1000 Euro Schaden angerichtet. In beiden Fällen flüchtete der Verursacher. Zeugen melden sich unter Tel.: 09741/6060.