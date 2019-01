Fahrerflucht nach Spiegelklatscher

Am Mittwochnachmittag hat sich gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Ottenhof und Betzenstein (Kreis Bayreuth) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem das Auto einer 62-jährigen Betzensteinerin beschädigt wurde. Die Frau fuhr bei einsetzender Dämmerung und schneebedeckter Fahrbahn mit ihrem Auto in einer Fahrzeugschlange in Richtung Betzenstein. Ein entgegenkommender Pkw kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem linken Außenspiegel der 62-jährigen. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte in Richtung Ottenhof davon. Am Auto der Betzensteinerin entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Bislang fehlen jegliche Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen des Verkehrsunfalls, welche Angaben zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pegnitz unter Telefon 09241/9906-0 zu melden. pol