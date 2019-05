Ein Mitsubishi ist in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr bis Montag, 8.30 Uhr, in der Adolf-Kolping-Straße in Hammelburg von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem Mitsubishi wird auf rund 75 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/ 9060, entgegen. pol