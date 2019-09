Fahrerflucht nach Parkplatzrempler

Eine 74-jährige Frau parkte am Samstag ihren Renault auf einem Supermarktparkplatz in der Spitzwiese. Bei ihrem Versuch rückwärts auszuparken, blieb die Frau an zwei neben ihr geparkten Wagen hängen und zerkratzte jeweils das Heck. Die Frau fuhr im Anschluss fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde von einem Passanten beobachtet, der die Polizei verständigte. Die 74-Jährige wurde wenig später von der Polizei ausfindig gemacht. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. An den beschädigten Pkws entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. pol