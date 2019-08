Gegen 7 Uhr am Donnerstag stellte ein 31-Jähriger seinen VW Golf am Straßenrand im Gustav-Hirschfeld-Ring ab. Als er um 16.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen Fahrzeugfront gefahren war. Der Schaden beträgt circa 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645209. pol