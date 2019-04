Fahrerflucht: Mauer verschoben

Wegen Fahrerflucht im Rückertweg ermittelt die Polizei und bittet Zeugen, sich unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. Der Unfall ist bereits am Dienstag, 28. März, gegen 21 Uhr passiert. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto mit Würzburger Kennzeichen in die Sackgasse bis zur Baustelle und wendete in einer Grundstückseinfahrt. Dabei stieß der Pkw gegen eine Steinmauer, die auf einer Länge von zwei Metern verschoben wurde. Es entstand 5000 Euro Schaden. Der Autofahrer flüchtete. pol