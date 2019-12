Fahrerflucht in der Schönbornstraße

Fahrerflucht begangen hat ein unbekannter Fahrer, nachdem er von einem in der Schönbornstraße, auf Höhe von Hausnummer 43, geparkten, silbernen VW Passat den linken Außenspiegel abgefahren hat. Es muss in der Zeit von Samstag, 12, bis Sonntag, 23.30 Uhr, passiert sein. Den Schaden schätzt die Polizei auf 250 Euro. Zeugen setzen sich mit der Polizei-Inspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung. pol