Fahrerflucht: Die Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag touchierte ein bislang unbekannter Fahrer in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kissinger Straße einen VW T-Roc, der dort parkte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Hammelburg , Tel.: 09732/9060 entgegen.