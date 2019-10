Hirschaid 16.10.2019

Fahrerflucht: Auto streift Fußgängerin

Am Schlossplatz in Sassanfahrt wurde eine Fußgängerin am Dienstag gegen 17.45 Uhr von einem unbekannten Autofahrer am linken Oberarm gestreift. Ohne sich um die leicht verletzte 59-jährige Frau zu küm...