Fahrer wurde eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 7 ist am Montag gegen 9 Uhr eine Person verletzt worden.

Die Feuerwehr Bad Brückenau wurde von der Leitstelle in Schweinfurt zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die A 7 in Fahrtrichtung Würzburg alarmiert, teilt die Feuerwehr mit. Der total beschädigte Pkw kam etwa 60 Meter neben der Autobahn in einer Wiese auf den Rädern zum Stehen, so die Feuerwehr. Der eingeklemmte Fahrer musste mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug befreit werden und kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik, teilt die Feuerwehr Bad Brückenau weiter mit.

Die Feuerwehrleute sicherten auch die Unfallstelle ab und entfernten die Trümmerteile von der Standspur. red