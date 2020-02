Fahrer wird schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 23-Jähriger in einem Kleintransporter auf der Kreisstraße von Teuschnitz in Richtung Marienroth. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in das angrenzende Feld. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Die Polizei Ludwigsstadt sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Foto: Polizei