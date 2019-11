Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Eine VW-Fahrerin wollte am Montagmittag beim Rewe in Rothenkirchen von der untergeordneten Kreisstraße auf die Bundesstraße einbiegen und übersah einen von links kommenden Opel. Beim Zusammenstoß wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde für die Bergung der Autos kurzzeitig voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 15 000 Euro. pol