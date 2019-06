Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Ortsteil Lauenhain wurde am Freitagabend bei einem 26-jährigen VW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Letztendlich ergab ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienstelle einen Wert von 0,3 mg/l, was etwa 0,6 Promille entspricht. Auf den Fahrer kommen nun eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu.