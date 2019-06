Fahrer und Beifahrer mit Kokain im Blut erwischt

Bei der Kontrolle eines Pkws mit englischer Zulassung und fünf rumänischen Staatsbürgern an Bord stellten die Beamten in Gremsdorf fest, dass sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer offensichtlich unter Drogen standen. Der Fahrer räumte Kokainkonsum ein, was der Schnelltest bestätigte. Eine durchgeführte Blutentnahme wird dies wohl bestätigen. Da der Betroffene keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Geldbuße einbehalten. Er selber durfte natürlich nicht weiterfahren.