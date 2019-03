Fahrer und Beifahrer mit Drogen im Blut

Als eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt am Donnerstagabend im Gemeindebereich von Weidhausen einen 29-jährigen Fahrer kontrollierte, stellten die Beamten drogentypische Anzeichen bei dem Mann fest. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Daraufhin räumte der junge Mann den Drogenkonsum ein. Auch händigte er den Beamten noch einen Joint aus.

Sein 30-jähriger Beifahrer zeigte ebenfalls ein drogentypisches Verhalten. Auch er gab dann auf Nachfrage Drogenkonsum zu. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt. Der Fahrer muss sich zusätzlich wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten, was in der Regel mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot geahndet wird, wie die Neustadter Polizei erläutert. red