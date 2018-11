Fahrer und Beifahrer flüchten bei Kontrolle

Am Montagabend, kurz vor 23 Uhr, hielten Polizeibeamte einen Pkw zu einer Verkehrskontrolle an. Sofort nach Stoppen des Fahrzeugs sprangen der Fahrer sowie der Beifahrer aus dem Pkw heraus und flüchteten zu Fuß. Sie konnten jedoch schnell gestellt werden. Bei der Überprüfung des 31-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem nahmen die Streifenbeamten drogentypische Ausfallerscheinungen wahr. Ein Drogenschnelltest verlief positiv und in einer Hecke konnten Betäubungsmittelutensilien aufgefunden werden, die der Mann zuvor bei seiner Flucht weggeworfen hatte. Nach Beendigung der Sachbearbeitung konnten die beiden Männer zu Fuß ihren Weg fortsetzen. pol