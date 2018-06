Fahrer tauschen Platz

pol



Auf der A 3 zwischen Höchstadt-Ost und Pommersfelden fiel einer Streife der Erlanger Verkehrspolizei in der Nacht zum Freitag ein Lastzug mit rumänischer Zulassung ins Auge. Die Beamten wollten Fahrer und Fahrzeug kontrollieren. Beim Vorbeifahren sahen sie noch, dass das Gespann von einer Frau gelenkt wurde.Als die Fahrzeuge in einem Parkplatz anhielten, saß keine Frau mehr hinter dem Steuer, sondern ein Mann. Die Frau saß auf dem Beifahrersitz.Es stellte sich heraus, dass die 43-jährige Rumänin mit ihrem Lebensgefährten unterwegs war. Zwischendurch hatte sie das Steuer übernommen - allerdings ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen. Als die Streife auftauchte, fuhr die 43-Jährige den Zug. Um keine Probleme zu bekommen, tauschten sie geschwind die Plätze, denn der 44-jährige Kraftfahrer verfügte über eine gültige Fahrerlaubnis.Die Frau muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten und der Mann wegen des Zulassens desselben sowie versuchter Strafvereitelung. Beide mussten Sicherheitsleistungen in Höhe von 150 und 213 Euro bezahlen.