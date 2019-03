Fahrer sucht Autospiegel

In der Nacht auf Donnerstag wurde von einem in der Haundorfer Straße abgestellten schwarzen VW-Bus ein Spiegelgehäuse abgeschraubt. Das meldet die PI Herzogenaurach - in der Hoffnung, dass Fußgänger Personen beobachtet haben könnten, die zur Tatzeit in der Nähe des VW-Busses standen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/8090 zu melden. pol