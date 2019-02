Fahrer sollte Landrat nicht zur privaten Feier bringen

Der Beitrag "Fahrdienst wie sonst nur für Minister" (FT, 15. Februar) enthält eine falsche Tatsachenbehauptung. Wir bitten darum, diesen Fehler zu entschuldigen.

In dem Bericht über eine Verhandlung am Arbeitsgericht wird im Zuge der Diskussion über die Flexibilität des Fahrers von Landrat Johann Kalb behauptet: "Der (Zeitausgleich) sei ihm (dem Fahrer) unter anderem bei einem Termin nicht gewährt worden, an dem Kalb die Weihnachtsfeier seiner Ehefrau besuchte."

Dies ist nicht richtig. Laut Pressestelle des Landratsamtes beantragte der Fahrer hier Urlaub, um seine Kinder betreuen zu können, weil dessen Ehefrau (die Ehefrau des Fahrers) zu einer Weihnachtsfeier wollte. Dem Wunsch nach Zeitausgleich konnte in diesem Fall nicht entsprochen werden, weil der Landrat dienstliche Termine hatte, die den Fahrdienst erforderten.

Cheffahrer war ausgeschrieben

Die Pressestelle legt ferner Wert auf die Feststellung, dass 2014 ein "Cheffahrer des Landrats" gesucht wurde. Die Ausschreibung habe nicht - wie im Beitrag dargestellt - auf einen "Ständigen persönlichen Fahrer" vergleichbar demjenigen eines Ministerpräsidenten oder Ministers gelautet. "Cheffahrer" sei eine feststehende tarifvertragliche Bezeichnung wie sie für Fahrer von Oberbürgermeistern, Bürgermeistern, Landräten, Beigeordneten, Dezernenten und vergleichbaren Leitungskräften grundsätzlich verwendet wird.

Angestellt sei der Fahrer im Tarif des Öffentlichen Dienstes (TVöD) gewesen. Weil dieser Tarifvertrag jedoch keine Regelung zur Vergütung von Personenkraftwagenfahrern enthält, folgte der Landkreis Bamberg den Empfehlungen des Kommunalen Arbeitgeberverbands Bayern, nur in diesem Punkt die entsprechenden Bestimmungen des Tarifvertrages der Länder (TV-L) heranzuziehen.

Vertreter ausdrücklich möglich

Zu dem vom Richter kritisierten Fernbleiben bei der Verhandlung betonte die Pressestelle, dass die Ladung ausdrücklich vorgesehen habe, "einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen, voll informierten Vertreter entsenden zu können". Deshalb waren der Kreisjurist und der Personalleiter bei der Verhandlung. red