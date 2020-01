Fahrer roch deutlich nach Alkohol

Beamte der Polizei Neustadt kontrollierten am Dienstagvormittag in der Brückenstraße einen Lkw-Fahrer. Der 45-Jährige aus den Landkreis Coburg roch deutlich nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,56 Promille an. Deshalb musste der Lieferant eine längere Pause einlegen. Zudem muss er ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zahlen und einen Monat auf seinen Führerschein verzichten. pol