Fahrer muss ins Bankett ausweichen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der B 89, Abzweigung Burggrub-Ost. Dabei flüchtete einer der Beteiligten. Ein VW-Golf Fahrer fuhr aus Neuhaus-Schierschnitz kommend in Richtung Haßlach b. Kronach. Kurz vor der Abfahrt nach Burggrub-Ost kam ihm ein Kleinwagen entgegen. Dessen Fahrer bog überraschend vor dem Geschädigten nach links ab, so dass der Golf-Fahrer nach links ins Bankett ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei überfuhr der Golf-Fahrer einen Leitpfosten. An seinem Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Kronach unter 09261/5030 entgegen.