Fahrer mit Marihuana

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Wochenende bei einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Bei dem jungen Mann wurden Anzeichen festgestellt, die auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Deshalb durfte er nicht weiterfahren und musste zur Blutentnahme. Bei der Durchsuchung des Zweiradfahrers wurde dieser merklich nervöser. "Ein beim Abtasten der Beine im Schritt festgestellter Gegenstand entpuppte sich als ein Bündel Marihuana, welches durch den Transport in der Unterhose unentdeckt bleiben sollte", schreibt die Polizei Bad Brückenau in ihrem Bericht. Die 20 Gramm Marihuana wurden sichergestellt. Der 16-Jährige muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. pol