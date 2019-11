Fahrer mit Anzeichen für Drogenkonsum

Bei einer Fahrzeugkontrolle wurde am Montagnachmittag der Fahrer eines VW überprüft. Es ergaben sich Anzeichen für vorausgegangenen Drogenkonsum, was eine Blutentnahme im Krankenhaus erforderlich machte. Die Weiterfahrt wurde für 24 Stunden untersagt. Weitere Konsequenzen können sich ergeben, wenn die Blutanalyse vorliegt, so die Polizei. pol