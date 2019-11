Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis

Ein 19-Jähriger wurde Donnerstagnachts einer Verkehrskontrolle in Steinbach am Wald unterzogen. Der junge Mann konnte keinen Führerschein vorweisen und gab an, diesen vergessen zu haben. Die Beamten glaubten dies nicht und recherchierten nach. Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige den Führerschein bereits wegen zu viel Alkohol am Steuer hatte abgeben müssen. Die Weiterfahrt wurde aufgrunddessen unterbunden und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. pol