Fahrer hatte Drogen konsumiert

Am Freitagabend wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Hammelburg ein 58-jähriger BMW-Fahrer in der Kissinger Straße in Euerdorf kontrolliert. Im Laufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen kürzlich vorangegangenen Drogenkonsum. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. pol