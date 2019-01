Fahrer hat Glück im Unglück

Weil er seine Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Fahrbahnverhältnisse angepasst hatte und zu schnell unterwegs war, verlor am Montagabend der 25-jährige Fahrer eines BMW, in Fahrtrichtung Bayreuth auf der A 70, die Herrschaft über seinen Pkw. Der Wagen wurde zunächst in die Außenschutzplanke und anschließend über die gesamte Fahrbahn in die Mittelschutzplanke geschleudert. Der BMW wurde dabei ringsum beschädigt, blieb aber noch fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf geschätzte 21 000 Euro. Verletzt wurde niemand. red