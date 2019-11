Fahrer haben Glück im Unglück

Ein Verkehrsunfall mit rund 4000 Euro Blechschaden ereignete sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr am Ende der Ausfahrt der A 3 in Höhe Schlüsselfeld. Dort wollte ein 62-jähriger Opel-Fahrer nach links in Richtung Schlüsselfeld abbiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten Opel Corsa. Nach Angaben des 62-Jährigen war der Opel ohne Licht unterwegs. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer beim Zusammenstoß unverletzt.