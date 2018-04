Fahrer-Frühschoppen feiert Jubiläum

Seit April 2008 findet der (Fern-)Fahrer-Frühschoppen als gemeinsame regionale Veranstaltung der Verkehrspolizei Coburg, der Regierung von Oberfranken/Gewerbeaufsichtsamt, der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Fernfahrerseelsorge in der kath. Betriebsseelsorge Bamberg statt. Das zehnjährige Bestehen wird gefeiert am Sonntag, 29. April, 9 Uhr im Sportheim von Seßlach. Um verbindliche Anmeldung bis Mittwoch, 25. April per mail: michaela.krieglsteiner@arbeitnehmerpastoralbamberg.

de, wird gebeten. red