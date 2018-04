Fahrer flüchtete von Unfallstelle

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Freitag in der Zeit von 12 bis 14 Uhr einen in der Jahnstraße am rechten Straßenrand geparkten Pkw gestreift, wobei dessen linker Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schadensverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizeidienststelle, Tel.: 0971/ 714 90, entgegen. pol