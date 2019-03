Fahrer flüchtete nach Verkehrsunfall

Am Samstag beschädigte ein 63-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug. Der Fahrer stieg zwar aus und sah sich den Schaden an, anschließend fuhr er aber weiter, ohne sich um das Weitere zu kümmern. Der Vorfall wurde von einem aufmerksamen Passanten beobachtet, der dann auch die Polizei verständigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. pol