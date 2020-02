Fahrer eines Silozugs rauscht in den Graben

Als am Mittwochnachmittag der 41-jährige Fahrer eines unbeladenen Silozuges von Obernsees kommend in Richtung Plankenfels fuhr, ist er auf Höhe der sogenannten Eisweiher zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, etwa 35 Meter im Graben entlanggefahren und schließlich nach rechts an die Gegenböschung gekippt. Die leichten Verletzungen des Fahrers behandelte ein Arzt in einem Krankenhaus. Nachdem Zeugen angegeben hatten, der Fahrer wäre bereits vor dem Unfall in Schlangenlinien gefahren und die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land im Führerhaus eine fast leere Schnapsflasche gefunden hatten, entnahm der Arzt auf Anordnung der Polizei Blut beim Fahrer. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11 000 Euro, wobei an der Böschung ein Schaden von 500 Euro entstand. Die Feuerwehren aus Obernsees, Truppach-Mengersdorf, Mistelgau und Busbach waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort, um den Verkehr umzuleiten und um bei der Bergung die Unfallstelle auszuleuchten.