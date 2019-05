Fahrer eines schwarzen Wagens flüchtete

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer eines schwarzen Mittelklassewagens geben können, der am Donnerstag, gegen 7.30 Uhr, auf der Kreisstraße 8 von Eltingshausen in Richtung Reiterswiesen Fahrerflucht begangen hat. Beim Abbiegen nach links in Richtung "Schwarze Pfütze" geriet der auf die Gegenfahrbahn. Dort musste eine VW-Fahrerin, um eine Kollision zu vermeiden, nach rechts ausweichen und touchierte mit dem rechten Außenspiegel einen Leitpfosten. Dabei ging der Spiegel zu Bruch. Der schwarze Wagen fuhr in Richtung "Schwarze Pfütze" weiter, ohne sich darum zu kümmern. Hinweise unter Tel.: 0971/714 90. pol