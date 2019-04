Fahrer eines dunklen Kleinwagens gesucht

Unfallflucht beging am Montag, 1. April, gegen 22.45 Uhr, der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen, älteren Kleinwagens, der Marken VW Polo oder Opel Corsa. Er stieß auf dem Parkplatz des Mc-Donalds-Fastfood-Restaurants in der Würzburger Straße rückwärts gegen einen dort stehenden Pkw und fuhr zügig davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei, Tel.: 0971/ 714 90 entgegen. pol