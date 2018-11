Fahrer eines 1er BMW flüchtet nach Unfall

Eine Unfallflucht mit überhöhter Geschwindigkeit hat sich am Donnerstag in Eggolsheim ereignet. In den frühen Morgenstunden musste ein 44-jähriger Smart-Fahrer an der Kreisstraße von Bammersdorf kommend verkehrsbedingt anhalten. Ein 27-Jähriger bemerkte dies wohl zu spät und fuhr mit seinem 1er BMW auf. Anstatt die erforderlichen Feststellungen nach einem Unfall zu treffen, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Forchheim weg. Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.