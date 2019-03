Fahrer demoliert bei Unfall sein Auto

Seine Unachtsamkeit hatte Folgen: In der Nacht auf Donnerstag fuhr ein 31-jähriger Neustadter mit seinem BMW auf der Bundesstraße 4 von Coburg nach Neustadt. Kurz nach dem Einfädelstreifen von Mönchröden kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Warnbake. Was der Grund für die Unaufmerksamkeit des Pkw-Fahrers war, blieb im Dunkeln, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. Der entstandene Sachschaden ist jedoch beträchtlich. An dem BMW wurden die Frontschürze, die Beleuchtung und die Motorhaube stark beschädigt. Insgesamt wird der Schaden auf 4500 Euro geschätzt.