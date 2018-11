Fahrer auf der Flucht

Am Samstagabend fuhr ein Unbekannter gegen einen geparkten, silberfarbenen VW Golf. Danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden. Als Tatorte kommen der Schlachthof Bamberg und der Netto-Supermarkt in Scheßlitz in Frage. Ebenfalls ein Unbekannter fuhr vermutlich vom Berliner Ring in die Forchheimer Straße in nordwestliche Richtung. Dabei fuhr er das Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel um. In beiden Fällen werden Zeugen der Sachbeschädigungen gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. pol