Fahrer alkoholisiert, Beifahrer mit Drogen

Zwar lag der Sprinter-Fahrer knapp unter der Promillegrenze, aber dennoch hatte eine Streife der Polizeiinspektion Bad Brückenau am Dienstagvormittag einiges zu protokollieren. Wie die Polizei meldete, kontrollierten die Beamten auf auf der B 286 ein Firmenfahrzeug. Der Sprinter bog auf die A7 auf und konnte an der Rastanlage Rhön angehalten werden. Bei der Kontrolle des 61-jährigen Fahrers fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Test ging für den Betroffenen glimpflich aus. Der Alkomat zeigte einen Wert von umgerechnet 0,4 Promille an. Zwar zieht Fahren unter Alkohol erst ab 0,5 Promille unmittelbare Konsequenzen nach sich. Aber auch darunter kann es für den Fahrer zum Führerscheinentzug kommen, wenn er etwa aufgrund der Alkoholisierung einen Unfall verursacht. Während der Kontrolle des Fahrers konnte der 42-jährige Beifahrer seine Nervosität nicht verbergen. Der Grund wurde schnell klar: Die beiden Ermittler fanden in seinem Rucksack einen Beutel mit über 20 Gramm Amphetamin. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. pol