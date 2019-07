Im Rahmen der Verkehrskontrolle eines silbernen Toyota mit dänischer Zulassung konnte am Samstagmorgen um 1 Uhr, in der Zeiler Straße in Haßfurt ein Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt werden. Grund war, dass der 17 Jahre alte männliche Fahrzeugführer lediglich eine vorläufige belgische Fahrerlaubnis besaß, welche allerdings in Deutschland keine Gültigkeit besitzt. Nach Absprachen mit der Staatsanwaltschaft Bamberg hinsichtlich der Strafverfolgung, konnte der Begleiter,

welcher eine gültige Fahrerlaubnis besitzt, die Fahrt mit dem Pkw fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. pol